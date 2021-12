Corea Nord: Kim commemora il padre a 10 anni dalla morte

(ANSA) - PECHINO, 17 DIC - La Corea del Nord ha commemorato il decimo anniversario della morte del 'caro leader' Kim Jong-il: il canale statale Kctv ha riferito nel corso della giornata che un evento principale in memoria del 'caro leader' si è tenuto a Pyongyang alla presenza del figlio e attuale leader, Kim Jong-un. La cerimonia si è svolta nella piazza del Palazzo del Sole di Kumsusan, l'ex palazzo presidenziale diventato un mausoleo in cui sono custodite le salme imbalsamate del 'caro leader' e del padre, il fondatore dello Stato e il 'presidente eterno' Kim Il-sung. Kim, in un cappotto di pelle nera, era accompagnato, in base alle immagini trasmesse, dagli alti funzionari di Partito dei Lavoratori ed esercito, tra cui Choe Ryong-hae, presidente del Comitato permanente, e Jo Yong-won, stretto collaboratore del leader e segretario per gli Affari organizzativi del Comitato centrale. I media statali hanno salutato le "azioni rivoluzionarie" messe in atto da Kim Jong-il prima e durante i suoi 17 anni spesi alla guida del Paese. Il Rodong Sinmun, il quotidiano del Partito dei Lavoratori, ha rimarcato nel suo editoriale di apertura che i risultati ottenuti dal 'caro leader' hanno gettato le basi perché suo figlio e attuale leader Kim Jong-un possa governare la Corea del Nord nel miglior modo possibile. Ieri, in base a quanto riferito dai media cinesi, si è tenuto un incontro commemorativo a Pechino presso l'ambasciata nordcoreana al quale hanno partecipato funzionari del Partito comunista, tra cui Wang Chen, componente del Politburo. (ANSA).