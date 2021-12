Covid: Francia, 'solo il vaccino conterà per il Green Pass'

(ANSA) - PARIGI, 17 DIC - Il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato in diretta tv ai francesi che è pronta una legge "per sostituire l'attuale pass sanitario (il green pass francese, ndr) con il pass vaccinale. Soltanto il vaccino conterà per l'ottenimento del pass, non più i tamponi". Castex, annunciando che è stato battuto oggi il record di vaccinazioni in un solo giorno con 950.000 dosi iniettate, ha spiegato che "non è giusto che pochi milioni di francesi che rifiutano di vaccinarsi mettano in pericolo tutti gli altri". (ANSA).