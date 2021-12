Covid:Taranto,obbligo mascherine all'aperto dal 20/12 al 9/1

(ANSA) - TARANTO, 17 DIC - Il commissario prefettizio del Comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio, ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente che dispone, dal 20 dicembre al 9 gennaio prossimi, l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto nelle principali vie del borgo, del centro storico e di altre zone commerciali "anche in assenza di situazioni di assembramento e prescindendo da ogni riferimento alla distanza interpersonale". La violazione del provvedimento, attuato come misura di contrasto alla diffusione del Covi19, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a mille euro. Nell'ordinanza, Cardellicchio fa rilevare che in occasione delle imminenti festività natalizie si registrerà un intenso afflusso di persone con conseguenti difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale nelle strade del centro e negli abituali luoghi di ritrovo. Scaturisce così la necessità di adottare delle restrizioni per evitare al massimo le possibilità di contagio. (ANSA).