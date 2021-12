Energia: Breton, nucleare serve, chi dice contrario mente

(ANSA) - BRUXELLES, 17 DIC - "Noi abbiamo bisogno del nucleare" per la transizione, "chiunque dica il contrario mente. abbiamo bisogno di raddoppiare la produzione di elettricità, e non c'è modo di farlo senza nucleare". Lo sottolinea, in un'intervista a Bloomberg Tv, il commissario Ue al Mercato Interno Thierry Breton. (ANSA).