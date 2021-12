Manovra: Bianchi, più risorse per la scuola

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Insieme alle forze di maggioranza abbiamo lavorato in questi giorni per migliorare il testo della manovra di bilancio. Con l'emendamento presentato stamattina dal Governo, ci saranno ulteriori risorse per la scuola e l'istruzione, 180 milioni, che si aggiungono a quelle già previste". Lo dichiara il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. "Le scuole avranno a disposizione 100 milioni di fondi per prorogare anche i contratti del personale ATA per fronteggiare la situazione sanitaria, oltre a quelli già disposti per gli insegnanti - sottolinea il Ministro - Abbiamo inoltre previsto un ulteriore incremento delle risorse per il fondo di valorizzazione del personale docente e altre risorse per le scuole dell'infanzia paritarie. Un lavoro unitario di governo e maggioranza per ribadire la centralità della scuola nella nostra azione, che continuerà anche nelle prossime ore" (ANSA).