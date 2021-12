Positive 23 concorrenti su 97, rinviata la finale di Miss Mondo

(ANSAmed) - ROMA, 17 DIC - La finale di Miss Mondo 2021, in programma ieri a Porto Rico, è stata rinviata dopo che 23 delle 97 concorrenti, sono risultate positive al Covid-19. Lo riferisce la Cnn. Ai casi segnalati si aggiungono 10 contagiati nello staff tecnico. In una dichiarazione rilasciata poche ore prima dell'inizio del concorso, gli organizzatori hanno affermato che stavano riprogrammando la finale "nel'interesse per la salute e la sicurezza dei concorrenti, del personale e del pubblico in generale". Ieri, in una conferenza stampa del Dipartimento della salute di Porto Rico, l'epidemiologo Melissa Marzán ha detto che ci sono stati 38 casi positivi associati a Miss Mondo: 15 membri dello staff e 23 concorrenti. Ha quindi confermato che gli organizzatori del concorso, non le autorità dell'isola, hanno deciso di rimandare la finale che si terrà entro i prossimi 90 giorni. (ANSAmed).