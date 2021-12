Puigdemont: Cassazione respinge ricorso Vox su estradizione

(ANSA) - SASSARI, 17 DIC - La Cassazione ha respinto oggi il ricorso presentato da Vox, partito nazionalista di destra spagnolo, contro le ordinanze emesse dalla Corte d'Appello di Sassari con cui veniva sospesa l'estradizione in Spagna dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont in attesa della decisione della Corte di giustizia europea. Il collegio dei giudici della Corte d'Appello di Sassari, presieduto da Salvatore Marinaro, aveva anche respinto la costituzione di parte civile presentata dai dirigenti di Vox, escludendo il partito dall'udienza. Ora la Cassazione, ritenendo valide la memoria presentata dall'avvocato sassarese Agostinangelo Marras, legale difensore di Puidgemont, hanno respinto il ricorso degli ultranazionalisti spagnoli, confermando quanto deciso dalla Corte d'Appello. L'ex presidente della Generalitat catalana era arrestato il 23 settembre all'aeroporto di Alghero su mandato internazionale sollecitato dall'autorità giudiziaria spagnola. Accogliendo la richiesta della procura generale, la Corte d'Appello di Sassari aveva poi rimesso in libertà Puigdemont che si era poi presentato all'udienza il 4 ottobre, quando l'estradizione era stata sospesa in attesa delle decisioni del tribunale Ue. (ANSA).