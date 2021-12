Spagna: ministro dell'Università lascia per motivi di salute

(ANSA) - MADRID, 17 DIC - Il ministro dell'Università spagnolo, Manuel Castells, lascia "per motivi di salute" e verrà sostituito da Joan Subirats, esperto di scienze politiche catalano. È quanto ha confermato il premier Pedro Sánchez con una dichiarazione istituzionale. "Voglio ringraziare Castells per il suo lavoro e il suo impegno"; ha affermato Sánchez. "L'ammirazione che già provavo per il professor Castells è ora ancor maggiore dopo averlo visto lavorare in Consiglio dei Ministri", ha aggiunto il premier. Castells, sociologo di prestigio 79enne, aveva intrapreso una riforma del sistema universitario, un progetto che ora si attende venga proseguito dal suo successore. (ANSA).