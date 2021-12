Tragedia sul set: mandato di perquisizione per cellulare Baldwin

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - La polizia ha ottenuto un mandato di perquisizione per il telefonino di Alec Baldwin nell'ambito delle indagini sull'omicidio della direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, avvenuto ad ottobre sul set del film dell'attore/regista 'Rust'. Lo riferiscono diversi media americani. Il mandato di perquisizione e l'affidavit di accompagnamento sono stati depositati ieri presso il tribunale giudiziario della contea di Santa Fe, quasi due settimane dopo che un procuratore del New Mexico a capo dell'indagine aveva affermato che alcuni degli individui che maneggiavano armi sul set del film potrebbero essere accusati dell'omicidio della Hutchins. La direttrice è morta dopo essere stata colpita da un proiettile della pistola di scena impugnata da Baldwin mentre il regista Joel Souza è stato colpito di striscio. Secondo l'affidavit di 7 pagine, gli investigatori hanno richiesto l'accesso all'iPhone di Baldwin per esaminare i messaggi di testo, corrispondenza e-mail, comunicazioni sui social network, e altre informazioni sul dispositivo. Gli investigatori sostengono che "potrebbero esserci prove nel telefonino rilevanti per questa indagine". (ANSA).