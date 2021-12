Weekend di freddo intenso su tante Regioni

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Una prima irruzione di aria fredda durante il finesettimana e in successione una seconda, ancora più fredda, nel corso della prossima settimana che potrebbe interagire con l'arrivo di perturbazioni atlantiche. Sono queste le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it che annuncia che tra sabato e domenica aria molto fredda dai Balcani punterà dritto l'Italia meridionale dove la nuvolosità aumenterà rapidamente con occasionali spruzzate di neve a quote di bassa collina tra Puglia e Basilicata. Sul resto d'Italia il tempo sarà più stabile e soleggiato, ma sulla Pianura Padana tornerà il rischio nebbia, anche persistente. L'alta pressione continuerà a proteggere il nostro Paese almeno fino a mercoledì 22 dicembre, dopo di che torneranno le perturbazioni atlantiche. A partire dalla vigilia di Natale e almeno fino a Santo Stefano un intenso fronte perturbato alimentato da aria fredda in quota e sospinto da intensi venti meridionali, raggiungerà l'Italia con precipitazioni abbondanti al Nord e sulle regioni tirreniche. La neve cadrebbe copiosissima sui settori alpini sopra i 1000 metri di quota. Nel dettaglio: Venerdì 17. Al nord: cielo a tratti nuvoloso. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: poco o parzialmente nuvoloso. Sabato 18. Al nord: possibili nebbie diffuse in pianura, sole altrove. Al centro: più nubi su Adriatiche. Al sud: irregolarmente nuvoloso sugli Appennini, isolate precipitazioni. Venti forti da Nord. Domenica 19. Al nord: cielo coperto in pianura con clima freddo. Al centro: bel tempo. Al sud: in prevalenza soleggiato. Alta pressione fino a mercoledì, poi tornano le perturbazioni atlantiche. (ANSA).