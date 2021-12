Covid: gli Usa congedano 103 marine, hanno rifiutato il vaccino

(ANSA) - NEW YORK, 17 DIC - I Marine Corps degli Stati Uniti (Usmc) congedano 103 soldati in seguito al loro rifiuto di vaccinarsi per il Covid-19. Circa il 95% dei marine in servizio è vaccinato, ma la forza armata Usa sta ancora valutando le richieste di esenzione giunte. (ANSA).