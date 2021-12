Covid: la Turchia invierà 15 milioni di vaccini in Africa

(ANSA) - ISTAMBUL, 18 DIC - La Turchia invierà 15 milioni di dosi di vaccino anti Covid in Africa: lo ha annunciato oggi il presidente Recep Tayyip Erdogan durante un vertice dei leader del continente, aggiungendo che i bassi tassi di vaccinazione in Africa costituiscono una "vergogna" per l'umanità. Ankara ha investito molto nello sviluppo di relazioni commerciali e diplomatiche con il continente più povero del mondo durante il governo di Erdogan come primo ministro e poi come presidente dal 2003. "Siamo consapevoli dell'ingiustizia globale nell'accesso al vaccino contro il Covid-19 e del trattamento ingiusto dell'Africa", ha detto Erdogan nel suo discorso di apertura del summit: "È vergognoso per l'umanità che solo il 6% della popolazione africana sia stato vaccinato", ha aggiunto. La Turchia sta sviluppando il proprio vaccino, noto come Turkovac, che sta per ricevere l'approvazione per l'uso di emergenza. Dopo la sua autorizzazione, ha spiegato il presidente, il vaccino sarà condiviso con l'Africa. Non è chiaro se nel frattempo la Turchia invierà nel continente anche dosi dei vaccini approvati a livello internazionale che sta utilizzando attualmente. (ANSA).