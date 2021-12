Covid: Thailandia, rivolta in carcere per gestione focolaio

(ANSA) - BANGKOK, 18 DIC - Centinaia di detenuti hanno dato fuoco a una prigione thailandese durante due giorni di rivolta, scoppiata per la gestione di un focolaio di Covid-19. Le carceri thailandesi sono notoriamente sovraffollate e hanno lottato per frenare la diffusione del coronavirus: secondo il dipartimento correzionale, più di 87.000 detenuti sono stati infettati e 185 sono morti. Circa 400 prigionieri di questa prigione del sud della Thailandia sono andati su tutte le furie da giovedì notte, chiedendo che i detenuti affetti da Covid fossero mandati via. La prigione ha una popolazione di oltre 2.100 persone e circa 300 sono risultate positive. I prigionieri hanno dato fuoco ai loro dormitori venerdì sera, a seguito di un altro incendio il giorno prima, con 31 persone successivamente arrestate. "Non ci sono vittime, solo ferite lievi", ha detto il viceportavoce della polizia nazionale Kissana Phathanacharoen dopo che i media locali hanno riferito che 14 dei detenuti sono stati feriti con proiettili di gomma. (ANSA).