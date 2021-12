Esperti, rischio 3.000 ricoveri al giorno in Inghilterra

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Servono misure più restrittive in Inghilterra perché a causa della diffusione della variante del coronavirus Omicron si rischiano 3.000 ricoveri al giorno. E' l'allarme lanciato dal comitato di esperti Sage, gli scienziati che consigliano il governo di Londra sulla pandemia, in un incontro che si è svolto giovedì scorso e di cui oggi la Bbc ha rivelato i contenuti in esclusiva. Nel documento redatto alla fine della riunione si sottolinea che "c'è molta incertezza" sull'andamento dei ricoveri rispetto a Omicron e che "servono altre misure oltre al piano B" varato da Boris Johnson. (ANSA).