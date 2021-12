Nyt rivela archivio Pentagono, da raid migliaia morti civili

(ANSA) - NEW YORK, 18 DIC - Migliaia di civili morti, molti dei quali bambini, a causa di informazioni di intelligence non corrette e target scelti in modo affrettato e impreciso. Un archivio nascosto di documenti del Pentagono sulla campagna aerea americana in Medio Oriente dal 2014 - a cui il New York Times ha avuto accesso - scatta una fotografia ben diversa da quella promossa dal governo americano che da anni parla di guerre di precisione grazie ai droni e bombe mirate. I documenti mostrano anche come la trasparenza sulle operazioni è stata sostituita dall'opacità e dall'impunità: in nessun caso sono stati constatati illeciti o sono state prese azioni disciplinari. In qualche decina di casi sono stati effettuati pagamenti alle vittime. "Anche con la migliore tecnologia al mondo possono capitare errori e noi cerchiamo di imparare dagli sbagli commessi", ha affermato il portavoce del US Central Command, Bill Urban, con il New York Times. (ANSA).