Accoltella fratello durante lite, arrestato nel Napoletano

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 19 DIC - Accoltella il fratello al culmine di una lite: arrestato ragazzo di 25 anni. La vittima, quattro anni più giovane, è invece in prognosi riservata e in pericolo di vita. È accaduto a Pompei (Napoli) dove i carabinieri della locale stazione e quelli della sezione operativa di Torre Annunziata hanno arrestato per lesioni aggravate un incensurato di 25 anni. Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il giovane durante una lite per motivi non ancora chiariti con il fratello minore di 21 anni (anch'egli incensurato) ha raccolto un coltello da cucina e gli ha inferto una coltellata alla gamba destra. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Castellammare di Stabia e di qui al Monaldi dove è tuttora in prognosi riservata: i medici lo ritengono in pericolo di vita. I militari, allertati da una segnalazione al 112, sono arrivati sul posto e hanno bloccato l'aggressore, rinvenendo e sequestrando il coltello. Dopo le formalità di rito, il venticinquenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. (ANSA).