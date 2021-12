Auto contro albero, morte due sorelle di 23 e 19 anni

Tragico incidente all’alba a Roma. Due ragazze sono morte dopo che la loro auto è finita contro un albero in via Cilicia, in zona San Giovanni.

Si tratta di una 23enne e di una 19enne.

Sul posto intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale con il Gruppo VI Torri. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.