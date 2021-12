Hong Kong: bassa l'affluenza per le elezioni dei 'patrioti'

(ANSA) - PECHINO, 19 DIC - Le elezioni per i soli 'patrioti' di rinnovo del parlamentino di Hong Kong procedono con una bassa affluenza: a meno di mezz'ora dalla chiusura delle urne, i votanti totali sono stati 1.184.829, pari al 26,49% degli aventi diritto, in base all'ultima rilevazione fornita dal governo che è delle 19:30 (12:30 in Italia). Alle elezioni del 2016, la partecipazione degli elettori era stata alla stessa ora del 43,6%. In alcuni seggi, sarà consentito un'estensione di 10 minuti rispetto alla chiusura delle 22:30 a causa di problemi tecnici incontrati nella giornata. Intanto, i media locali hanno riferito che la governatrice Carrie Lam, che nei giorni scorsi aveva chiarito che non si sarebbe ritenuta responsabile della bassa alluenza, sarebbe in partenza domani per Pechino dove dovrebbe incontrare mercoledì il presidente Xi Jinping. (ANSA).