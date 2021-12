Hong Kong: Lam chiede voto per stabilità, affluenza al 19%

(ANSA) - PECHINO, 19 DIC - La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ha invitato le persone a votare per la pace e la stabilità a lungo termine della città, nel giorno delle 'elezioni dei soli patrioti' per il rinnovo del parlamentino locale. Mentre al giro di boa dell'orario di apertura dei seggi, alle 15:30, l'affluenza si è attestata quasi al 19%, al 18,77%, circa 8% punti in meno rispetto al 2016. L'unica vera incognita, data la blindatura del sistema elettorale a favore di Pechino, è proprio l'affluenza su cui le autorità dell'ex colonia britannica puntano per riaffermare la validità della modifica a favore della stabilità. "Posso assicurarvi che tutti i nostri colleghi adempiranno ai loro doveri per garantire un'elezione regolare. Spero che questo possa essere un voto equo, aperto, imparziale e pulito, nonché efficiente e amichevole", ha affermato Lam, parlando con i giornalisti dopo aver votato. Le urne si sono aperte alle 8:30 (1:30 in Italia) e si chiuderanno alle 22:30. Ci sono più di 600 seggi elettorali in tutta Hong Kong per circa 4,5 milioni di elettori registrati che possono esprimere il loro voto. (ANSA).