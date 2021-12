Pizzaiolo ucciso in Francia,famiglia avvisata 10 giorni dopo

(ANSA) - BERGAMO, 19 DIC - Un pizzaiolo di 41 anni, Gesuel Mandaglio, è stato ucciso, parrebbe durante una rapina, lo scorso 28 novembre a Marsiglia, dove si era trasferito per lavoro. I familiari hanno appreso del delitto soltanto dieci giorni più tardi, l'8 dicembre scorso, quando i carabinieri di Calolziocorte, la cittadina al confine tra il Lecchese e la Bergamasca dove vivono, si sono presentati a casa per informarli. "È straziante - dice la sorella di Gesuel, Valentina Mandaglio - non ho ancora potuto seppellire mio fratello. Quando i carabinieri mi hanno detto della morte, un pezzo di cuore è volato via con lui", ha dichiarato ai cronisti. Valentina Mandaglio parla dalla soglia del cancello della villetta a schiera rossa dove abita, a Torre de' Busi. Ieri la notizia ha cominciato a circolare in tutta la valle San Martino, quando c'è stata la certezza del rientro in patria della salma e sono stati fissati i funerali. Gesuel Mandaglio aveva lasciato più di dieci anni fa la frazione Rossino di Calolzio, dove era cresciuto, per trasferirsi prima in Inghilterra e poi, tre anni fa, in Francia, a Marsiglia, per lavorare come pizzaiolo. La sera dell'omicidio era uscito dal locale dopo la fine del turno e sarebbe stato aggredito da una o più persone, che lo hanno accoltellato all'addome. In pochi minuti è morto. All'arrivo dei soccorsi in tasca non aveva più nulla, nemmeno i documenti: di qui, pare, il ritardo nelle comunicazioni ai parenti in Italia. (ANSA).