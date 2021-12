Ue: "Con Omicron vaccinazione più urgente che mai"

«Tenendo conto del rapido aumento previsto delle infezioni dovuto alla variante Omicron», il completamento del ciclo vaccinale e la somministrazione di dosi di richiamo «è ora più urgente che mai». Lo scrive la Commissione Ue nella nota diffusa per annunciare l’accordo per rafforzare le consegne dei vaccini BioNTech-Pfizer nei primi tre mesi del 2022.

La vaccinazione resta «una delle principali priorità sanitarie dell’Ue», evidenzia Bruxelles, riferendo di essere impegnata a «lavorare a stretto contatto con i produttori per accelerare le consegne agli Stati membri nelle prossime settimane e mesi».

Giovedì scorso la Commissione ha concordato anche con Moderna la consegna di dosi aggiuntive nel primo trimestre del 2022.