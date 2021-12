Covid: Catalogna chiude le discoteche e punta al coprifuoco

(ANSA) - MADRID, 20 DIC - Il governo regionale della Catalogna ha deciso di applicare "nuove misure" per contenere la nuova ondata di Covid: tra queste, la chiusura dei locali notturni, la riduzione delle capienze consentite negli spazi pubblici chiusi, il coprifuoco tra l'1 e le 6 del mattino, e il limite a 10 persone per i raduni di ogni tipo. Lo ha annunciato in serata la portavoce dell'esecutivo catalano, Patrícia Plaja, che ha spiegato che i vaccini non sono sufficienti per bloccare l'espansione dei contagi. Per poter applicare il coprifuoco — che entrerebbe in vigore in caso di incidenza superiore ai 500 casi ogni 100.000 abitanti — e il limite alle riunioni tra persone, è necessaria l'autorizzazione della Giustizia, spiegano La Vanguardia e altri media iberici. Si attende un responso in settimana. (ANSA).