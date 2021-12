Covid: in Puglia 4 morti e 414 positivi, il 2,8% dei test

(ANSA) - BARI, 20 DIC - Su 14.744 test sono risultate positive al Covid-19 oggi in Puglia 414 persone, con un tasso di positività del 2,8% contro il 2% di ieri. Quattro i morti. Sono 7.440 le persone attualmente positive, 152 quelle ricoverate in area non critica, 26 sono in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei casi di positività: 66 in provincia di Bari; 8 nella Bat; in provincia di Brindisi 104, in quella di Foggia 146, nel Leccese 82, nel Tarantino 3. Residenti fuori regione 3, provincia in definizione 2. (ANSA).