Covid: Spagna, medici di Madrid temono 'collasso' delle asl

(ANSA) - MADRID, 20 DIC - "Rischiamo il collasso del sistema di assistenza sanitaria di base": è uno degli avvertimenti lanciati dall'Ordine dei Medici di Madrid in riferimento al consistente aumento dei casi di Covid nella regione della capitale spagnola. Sono in molti, in questi giorni, ad avere difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari pubblici, ad esempio per sottoporsi a tamponi o per ottenere diagnosi o follow-up delle quarantene. Sui media locali sono state mostrate in questi giorni scene di lunghe code di pazienti in attesa fuori da alcune Asl di Madrid. "Vogliamo esprimere la nostra profonda preoccupazione per questa grave situazione", afferma una nota dell'ordine dei medici madrileno, che chiede alle autorità di applicare misure come quella di riorganizzare l'assistenza sanitaria di base, aumentare il personale, limitare situazioni di assembramento e anticipare le vacanze natalizie delle scuole per evitare contagi, soprattutto tra i bimbi non vaccinati. Le autorità sanitarie regionali hanno reso noto che circa il 60% dei casi sequenziati di recenti sono provocati dalla variante Omicron. La presidente della regione, Isabel Díaz Ayuso, oggi ha dichiarato a media locali di non aver intenzione di applicare nuove misure restrittive, e che punta su altre come "la responsabilità individuale" o la distribuzione di un test di auto-diagnosi gratis a tutti i cittadini. (ANSA).