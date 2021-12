Focolaio covid nel gruppo della Lega nel consiglio regionale dell'Emilia-Romagna

Un focolaio di Covid è scoppiato nel gruppo consiliare della Lega in Regione Emilia-Romagna: sono quattro i consiglieri risultati positivi al tampone. A quanto si apprende sono tutti in buone condizioni di salute e stanno continuando a lavorare in collegamento da casa.

La notizia ha creato un pò di tensione proprio nei giorni in cui il consiglio discute ed è chiamato ad approvare la manovra di bilancio. La seduta di questi giorni era già prevista in forma mista, con alcuni consiglieri in aula ed altri in collegamento. L’Ufficio di presidenza sta valutando se prendere ulteriori provvedimenti.