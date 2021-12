Fugge al posto di blocco e si schianta contro furgone, morto

(ANSA) - MANTOVA, 20 DIC - Non si è fermato all'alt di una pattuglia della polizia locale, ma poco dopo, inseguito dai vigili urbani, si è schiantato contro un furgone ed è morto. E' accaduto questa mattina a Pozzolo, nel Comune di Marmirolo, in provincia di Mantova. Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, questa mattina alle 9 mentre attraversava Roverbella è passato davanti ad un posto di blocco della polizia locale senza rispettare l'intimazione di alt. Ne è nato subito un inseguimento conclusosi pochi chilometri dopo a Pozzolo: l'auto ha centrato frontalmente un furgone appena uscito da una strada laterale. Nell'urto il conducente dell'auto, di 37 anni, è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi, mentre il conducente del veicolo commerciale, un 47enne, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Mantova. (ANSA).