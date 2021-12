Hong Kong: Usa e alleati, gravi timori sulle elezioni

(ANSA) - PECHINO, 20 DIC - Usa, Gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda hanno espresso "grave preoccupazione" per le nuove regole elettorali sul rinnovo del parlamentino di Hong Kong che ieri ha visto l'affluenza crollare al 30,2%, al punto più basso di partecipazione dal ritorno dei territori sotto la sovranità cinese nel 1997. "Noi, i ministri degli Esteri di Australia, Canada, Nuova Zelanda e Gb e il segretario di Stato Usa, prendendo atto dell'esito delle elezioni del Consiglio legislativo di Hong Kong, esprimiamo la nostra grave preoccupazione per l'erosione degli elementi democratici del sistema elettorale", si legge in una nota congiunta. (ANSA).