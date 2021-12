Natale: distrutti pacchi Caritas per indigenti nel Varesotto

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Non per fame o per bisogno, ma solo per dispetto: una sessantina di pacchi natalizi preparati dalla Caritas per le famiglie povere del quartiere - scrive 'La Prealpina' - sono stati aperti e distrutti nella notte tra venerdì e sabato al Centro anziani di Borsano, quartiere di Busto Arsizio, nel Varesotto. "Un gesto del genere grida vergogna al cospetto di Dio. I responsabili devono pagare", dice sempre a 'La Prealpina' don Francesco Ferrante, che dal 2016 guida la parrocchia dei santi Pietro e Paolo di Borsano. I vandali "sono entrati scassinando una porta, hanno aperto i pacchi e gettato per terra quello che hanno trovato: panettoni, pandori, ma anche gli omogeneizzati per i bambini e tutto il cibo per i poveri". I pacchi dono - regalati da alcuni benefattori e preparati dai volontari della Caritas - questa settimana sarebbero stati distribuiti alle famiglie indigenti del quartiere. "Persone - fa notare don Francesco - che non solo non arrivano a fine mese, ma spesso neanche a fine settimana". "Controlleremo nuovamente tutto il materiale: speriamo si sia salvato almeno qualcosa. Ma - conclude il parroco - dovremo buttare via quasi tutto". Anche la San Vincenzo di Sacconago, un altro quartiere di Busto Arsizio, ha ricevuto nei giorni scorsi la visita dei ladri, che hanno rubato i pacchi natalizi per i poveri. (ANSA).