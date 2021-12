Omicron: la regina rinuncia al Natale a Sandringham

(ANSA) - LONDRA, 20 DIC - La regina Elisabetta, 95 anni - rimasta prevalentemente a riposo per ordine dei medici negli ultimi due mesi in un periodo nel quale ha evitato viaggi di sorta e si è sottoposta anche a un raro ricovero in ospedale di 24 ore per imprecisati accertamenti medici - non trascorrerà il prossimo Natale nella residenza di campagna di Sandringham nel Norfolk, come è solita fare tradizionalmente con il resto della famiglia reale. Lo ha reso noto oggi la corte britannica sullo sfondo dell'impennata di contagi Covid alimentati dalla variante Omicron, precisando che la sovrana resterà in invece nel castello di Windsor durante la celebrazione della festività. La corte aveva già annunciato nei giorni scorsi la rinuncia da parte di Sua Maestà alla consuetudine del banchetto natalizio esteso alla sua famiglia allargata. Una fonte di palazzo citata stasera dall'agenzia Pa ha da parte sua precisato che la cancellazione del trasferimento a Sandringham, residenza molto cara ad Elisabetta II e alla memoria del principe consorte Filippo, morto quasi centenario quest'anno, è stata presa dopo una valutazione attenta della situazione sanitaria e in nome d'un approccio "precauzionale" rispetto agli sviluppi della pandemia. La fonte ha aggiunto che la regina riceverà comunque a Windsor per Natale le visite dell'erede al trono Carlo e di altri familiari stretti, pur nel rispetto di tutte "le cautele necessarie" e delle "linee guida" fissate dal governo. (ANSA).