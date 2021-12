Omicron: Thailandia, primo caso trasmesso localmente

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - La Thailandia ha registrato il primo caso di Omicron trasmesso localmente: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità, secondo quanto riporta il Guardian. L'infezione è stata rilevata in una donna thailandese contagiata dal marito, un colombiano rientrato nel Paese dalla Nigeria a fine novembre. La donna "è potenzialmente la prima in Thailandia a ricevere Omicron da un viaggiatore straniero, suo marito, è il primo caso trasmesso localmente", ha detto Chakrarat Pittayawonganon, un funzionario del Dipartimento per il controllo delle malattie. Entrambi i coniugi avevano completato il ciclo vaccinale con il vaccino AstraZeneca. Intanto, sempre secondo il giornale, il governo thailandese sta valutando se reintrodurre la quarantena per i visitatori in arrivo dall'estero proprio per combattere la variante Omicron. (ANSA).