Ue, ordinate 27 mln dosi Novavax per primo trimestre 2022

(ANSA) - BRUXELLES, 20 DIC - "Le prime dosi" del vaccino Novavax "dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2022 e per questo primo trimestre gli Stati membri hanno ordinato circa 27 milioni di dosi". Lo riferisce la Commissione europea. "Con l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata, Novavax sarà in grado di consegnare fino a 100 milioni di vaccini Covid-19 nell'Ue a partire dal primo trimestre del 2022", si legge nella nota. Il contratto firmato il 4 agosto 2021 consente poi agli Stati membri di acquistare "altri 100 milioni di dosi nel corso del 2022 e del 2023". (ANSA).