Vaccini: Regione Fvg, obbligo è extremis, prima convincere

(ANSA) - TRIESTE, 20 DIC - "Il termine dell'obbligo mi sembra molto forte. Sono dell'opinione che noi dovremmo cercare di far riflettere e ragionare e di fare quel lavoro per cui una persona si convince". Lo ha detto l'assessore alla Sanità e vicepresidente della Regione Fvg Riccardo Riccardi a margine dell'incontro sul progetto GenIA, a proposito della richiesta da parte di alcune Regioni di imporre l'obbligo del vaccino contro il Covid in Italia. "Poi, se le cose dovessero andare oltre - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga -, la manovra dell'obbligo diventerebbe indispensabile. Però arrivare ad un obbligo significa non essere riusciti a fare tante altre cose che secondo me si possono e si devono fare". (ANSA).