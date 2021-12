Art bonus: Fedriga, in Fvg nel 2021 raccolti quasi 3,3 mln

(ANSA) - TRIESTE, 21 DIC - "Nonostante il periodo pandemico che ha colpito pesantemente il settore della cultura, l'Art bonus 2021 ha ottenuto ottimi risultati, migliori delle aspettative, con una forte partecipazione dei privati e l'adesione anche di piccole imprese. Pur essendo ancora in fase sperimentale, questa misura si è già confermata come importante strumento a sostegno delle iniziative e delle imprese culturali del Fvg: a fronte di un investimento regionale di 1,2 milioni di euro sono state infatti raccolte erogazioni liberali per quasi 3,3 milioni di euro". Lo ha detto il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga alla presentazione dei risultati ottenuti nel 2021 dall'Art bonus Fvg assieme all'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli. Dal primo marzo al 30 ottobre 2021 mecenati hanno presentato 302 domande di Art bonus Fvg, 283 delle quali sono risultate ammissibili (94%): 169 sono state avanzate da fondazioni bancarie (7 di Trieste, 29 di Gorizia, 75 di Udine e 58 di Pordenone), 88 da imprese (7 di Trieste, 17 di Gorizia, 16 di Udine e 48 di Pordenone), 14 da fondazioni (tutte di Trieste) e 12 da persone fisiche (4 di Trieste, 2 di Gorizia e 6 di Udine). Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle erogazioni, che ammontano a 3.297.200 euro a fronte di un investimento regionale di 1.223.780 euro, dell'area di Udine è pervenuto un mln, così come da Pordenone; 677.500 euro da Gorizia e 543.400 da Trieste. Complessivamente il territorio che ha dato risposta più forte a questo strumento è Pordenone (106 domande pari al 38%). Nel dettaglio dei dati emerge che i 283 progetti ad avere ottenuto erogazioni liberali tra i 996 inseriti nell'Elenco Art bonus FVG si suddividono tra quelli relativi ad attività culturali (260), quelli dell'Art bonus nazionale (22) e quelli per il patrimonio culturale (1). "Il segreto del risultato dell'Art bonus Fvg è nella forte partecipazione dei privati che hanno creduto nel valore della cultura per il nostro territorio", ha spiegato Fedriga. Le adesioni all'Art Bonus sono in rilevante crescita. (ANSA).