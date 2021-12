Dal fisco allo stop per gli animali da pelliccia: tutte le novità della manovra finanziaria

Dopo la maratona notturna in commissione il Ddl bilancio è arrivato nell’aula del Senato. L’approvazione è attesa fra giovedì e venerdi. Il testo passerà a Montecitorio il 27 dicembre. Un transito in commissione Bilancio per approdare in assemblea il giorno successivo, L’approvazione definiva è attesa fra il 29 e il 30 dicembre anche se non è esclusa la coda finale nel giorno di San Silvestro. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo e, come di consueto sarà la fiducia posta dal governo a chiudere il percorso. Un calendario così stretto ha aperto il fronte delle polemiche sullo scarso spazio riservato al Parlamento. Sono stati approvati anche tutti gli emendamenti del governo. Da quello "omnibus", che introduce in manovra il taglio di Irpef e Irap, la rateizzazione delle bollette, riscrive il patent box e rifinanzia il bonus tv, a quelli su delocalizzazioni e stabilizzazione delle toghe onorari. Le novità riguardano la destinazione dei 600 milioni che il governo ha messo a disposizione dei partiti. Ma ecco il dettaglio.



SUPERBONUS - Il credito d’imposta al 110% è stato prorogato per tutto il 2022 e riaperto per le seconde case. Eliminato il tetto Isee (era 25.000 euro di reddito per le villette unifamiliari). Unico vincolo lo stato di avanzamento lavori del 30% al 30 giugno 2022. Tra le misure approvate anche la proroga al 2025 del superbonus rafforzato per gli interventi nelle aree colpite da eventi sismici a partire dal 2009 (soprattutto l’Aquila e i borghi del centro Italia) Inoltre il superbonus si applicherà anche agli impianti solari fotovoltaici fino a 48 mila euro di spesa. Il decreto antifrodi non si applicherà agli interventi in edilizia libera inferiori ai 10 mila euro e le nuove spese di asseverazione e conformità saranno ammesse al beneficio dei vari bonus edilizi.

BARRIERE ARCHITETTONICHE - Prevista la detrazione del 75% per abbattere le barriere architettoniche nelle abitazioni private per tutto il 2022. Il bonus -ripartito in cinque quote annuali - ha un tetto di 50mila euro per gli edifici unifamiliari, 40mila per condomini che abbiano fino a 8 appartamenti, 30mila euro per quelle superiori a otto appartamenti. Il bonus spetta anche per gli impianti di automazione che servono ad abbattere le barriere architettoniche.

BONUS MOBILI - Raddoppia passando da 5.000 a 10.000 euro.

CARTELLE ESATTORIALI - Altri 180 giorni per il pagamento ingiunzioni delle cartelle notificate nel primo trimestre 2022 FISCO Arrivano le quattro aliquote Irpef e va via l’Irap per circa un milione di partite iva. Gli scaglioni sono 23%, 25%, 35%, 43% e il nuovo metodo di calcolo delle detrazioni prevede che il bonus di 100 euro resti per i redditi fino a 15.000 euro (primo scaglione Irpef). La proposta di modifica approvata prevede inoltre la cancellazione dell’Irap.



BOLLETTE LUCE E GAS - Stanziati ancora 1,8 miliardi che si aggiungono ai due miliardi già previsti. Un totale di 3,8 miliardi di euro, che saranno utilizzate nel primo trimestre del prossimo anno per calmierare i prezzi dell’energia.

DELOCALIZZAZIONE - Via libera anche alla norma anti delocalizzazioni. Stabilisce che i datori di lavoro che impiegano più di 250 dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, con minimo 50 licenziamenti, dovranno, almeno 90 giorni prima, comunicare per iscritto l’avvio della procedura ai sindacati, alle regioni interessate, ai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico e all’Anpal. L’azienda in seguito dovrà elaborare un piano (della durata massima di un anno) per limitare gli effetti derivanti dalla chiusura sui lavoratori e, in caso di inadempienza, sono previste sanzioni.

FONDO SOLIDARIETÀ - Arrivano 10 milioni di euro per il 2022 a favore dei proprietari di immobili residenziali occupati abusivamente. Le modalità di attuazione saranno dettate con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con quello della Giustizia e con quello dell’Economia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio.

PENSIONI - Scende da 36 a 32 anni di contributi la soglia a cui, compiuti 63 anni di età, edili e ceramisti potranno andare in pensione anticipata aderendo all’Ape social.



BIRRIFICI - Per i piccoli birrifici artigianali con una produzione sino a 10mila ettolitri arriva lo sconto sulle accise sino al 50%; per chi produce sino a 30mila ettolitri sarà pari al 30% mentre, per le imprese sino a 60mila ettolitri lo sconto arriva al 20%. Al contempo, l’emendamento prevede anche una graduale riduzione d’accisa, sino a scendere a 2,90 euro per ettolitro e per grado Plato nel 2023.

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - Ci sono 15 milioni in più per il 2022. Altri 27 milioni andranno a finanziare "iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico".

DISTURBI ALIMENTARI - Viene istituito un fondo presso il Ministero della Salute con una dotazione di 25 milioni per il biennio 2022/23.

STOP ALLEVAMENTO ANIMALI DA PELLICCIA - Scatta il divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, procioni, cincillà e animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia. Sono stanziati 3 milioni di euro per il 2022 per indennizzare gli allevamenti.

TOSAP - Stop alla cosiddetta "tassa sui tavolini" per i primi tre mesi del 2022. Si tratta dell’azzeramento dell’ex Tosap/Cosap e vale anche per i commercianti ambulanti.

IVA TERZO SETTORE - Rinviato di due anni, fino al 2024, l’entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore. Riguarda gli enti non profit che non svolgono attività commerciale.

SGRAVI PER APPRENDISTATO - Via libera allo sgravio contributivo al 100% a favore delle micro imprese per i contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25.

MALATTIA PROFESSIONISTI - Via libera alla "sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del professionista in caso di malattia, o infortunio". La modifica che ha ottenuto il via libera della Commi. Le scadenze sono "congelate" a decorrere "dal giorno del ricovero in ospedale, o dal giorno dell’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria, o la conclusione delle cure".

PART-TIME - Approvato il part-time ciclico verticale che consente alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati con questa tipologia contrattuale di ottenere l’indennità di disoccupazione per quei periodi dell’anno in cui non lavorano. Il fondo da 30 milioni servirà a finanziare la Naspi fino a un massimo di 13 settimane, così da assicurare e garantire un sostegno economico adeguato a quanti, proprio in ragione del contratto applicato, non lavorano in alcuni periodi dell’anno, come, ad esempio, nel caso degli addetti alle mense scolastiche.



AUTODROMO MONZA - Emendamento della Lega destina 5 milioni per il 2022 e 15 milioni per il 2023 per ammodernare l’Autodromo di Monza in occasione dei 100 anni dell’impianto definito "monumento nazionale dell’automobilismo italiano".

VAPORETTI VENEZIA - Approvata la richiesta di Forza Italia che p 40 milioni di euro (15 nel 2022, 19 nel 2023 e 6 nel 2024) per i trasporti di Venezia piegati dall’emergenza sanitaria che ha ridotto drasticamente il numero dei turisti nella città lagunare.

MURANO Costituito un fondo di 5 milioni di euro a sostegno degli artigiani della ceramica e del vetro di Murano per fronteggiare il caro bollette del gas.

BIOTECNOPOLO DI SIENA - Nasce il Biotecnopolo di Siena, con un finanziamento di 37 milioni per i primi tre anni (9-12-16) e poi 16 milioni a regime ogni anno a partire dal terzo. Sono soci fondatori il ministero dell’Economia e delle finanze, il ministero della Salute, il ministero dell’Università e della ricerca, l'Università di Siena, il Cnr, la Fondazione Toscana Life Sciences, la Regione Toscana e gli enti locali della provincia di Siena.



PUCCINI - Approvato lo stanziamento di 9 milioni e mezzo di euro per il finanziamento della celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini per consentire a Lucca e Viareggio una nuova valorizzazione del musicista toscano. Altri 400mila euro vengono assegnati per il centenario della morte di Giacomo Matteotti e altrettanti per il centenario dalla nascita di Pierpaolo Pasolini. Un milione è poi destinato alle celebrazioni del pittore Pietro Vannucci, conosciuto come "Il Perugino".

TESSILE PRATO - Arriva un contributo di 10 milioni di euro al Comune di Prato per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese.