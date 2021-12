Di Maio, grazie a Draghi per autorevolezza e credibilità

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Un "sincero ringraziamento" al premier Mario Draghi "per il suo straordinario operato e per l'autorevolezza e la credibilità che la sua azione conferisce al peso e all'immagine internazionale dell'Italia", è stato rivolto dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici. "La forte sinergia tra Presidenza del Consiglio e Ministero degli Esteri rappresenta una condizione essenziale per realizzare una politica estera all'altezza delle aspettative e delle esigenze dei nostri cittadini e della complessità che caratterizza oggi le relazioni internazionali", ha detto. (ANSA).