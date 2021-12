Francia: arrestato autore sequestro, nessun ferito

(ANSA) - PARIGI, 21 DIC - L'uomo armato di coltello che ieri pomeriggio aveva preso in ostaggio due donne in un negozio nel 12mo arrondissement di Parigi è stato arrestato: lo ha reso noto su Twitter il ministro dell'Interno Gerald Darmanin. Una delle donne era stata liberata ieri sera mentre l'altra è stata rilasciata questa mattina. "Il sequestratore è stato arrestato. Non ci sono feriti. Grazie agli agenti della @prefpolice e in particolare alla BRI" (le forze speciali), ha twittato il ministro dell'Interno. L'uomo, un tunisino di 56 anni, è "noto per avere problemi psichici", si era appreso ieri. (ANSA).