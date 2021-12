Germania: Franziska Giffey è la nuova sindaca di Berlino

(ANSA) - BERLINO, 21 DIC - La ex ministra della Famiglia Franziska Giffey sarà la nuova sindaca della capitale tedesca. E' stata eletta oggi nel parlamento di Berlino con 84 voti a favore su 139, a quasi tre mesi dalle elezioni del Land di Berlino. La neo-sindaca socialdemocratica, che prende il posto dell'attuale sindaco e collega di partito Michael Mueller, governerà in coalizione con i Verdi e il partito di sinistra Linke. Il governo del Land dovrebbe rimanere in carica 5 anni. (ANSA).