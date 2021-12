Green pass: Puzzer annulla protesta Varco 4, 'errore indirla'

(ANSA) - TRIESTE, 21 DIC - È stata annullata la manifestazione di protesta contro il Green pass prevista al varco 4 del porto di Trieste il 23 dicembre. L'annuncio dell'appuntamento era circolato sui canali Telegram "in supporto", si leggeva, "ai portuali". In un video invece Stefano Puzzer, leader della protesta contro il Greeen pass, fa sapere che l'evento è stato cancellato. "La decisione della manifestazione era stata presa dai noi portuali - spiega - per dare una risposta forte al governo". Però, continua, "l'avevamo presa perché accecati dalla rabbia e dal dolore, per dare un segnale" rispetto ai provvedimenti presi verso "i due nostri colleghi licenziati e il fatto che l'unico sindacato vero di riferimento, il Coordinamento lavoratori portuali di Trieste, è sotto attacco". Ma, aggiunge, "il senso d'impotenza, il carico di responsabilità e il fatto di dover dare un segnale forse mi ha fatto fare l'errore più grande della mia vita ovvero indire una nuova manifestazione a Trieste davanti al suo porto". "Dico gravissimo - sottolinea - perché in quel momento non mi ero reso conto che sarei andato di nuovo contro i miei colleghi, quelli che attualmente stanno lavorando, e la mia città. Noi portuali non molliamo ma non vogliamo cadere in una trappola che potrebbe dar fine a tutte le proteste in Italia". Puzzer ha annunciato che il 3 gennaio sosterrà l'iniziativa del Coordinamento del 15 ottobre che "porterà la Commissione medico scientifica al governo per invitarlo a un confronto". (ANSA).