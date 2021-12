Omicron, Londra cancella i festeggiamenti di Capodanno

(ANSA) - LONDRA, 20 DIC - Il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, ha annunciato l'annullamento dei festeggiamenti previsti nella capitale britannica per il Capodanno, a fronte del drastico aumento dei casi della variante altamente contagiosa Omicron. "Con le infezioni da Covid-19 a livelli record nella nostra città e in tutto il Regno Unito, sono deciso a fare tutto il possibile per rallentare la diffusione della nuova variante e garantire che la sanità pubblica non venga sopraffatta da questo inverno ", ha detto Khan in una nota. "Ciò significa che non ospiteremo più la celebrazione con 6.500 persone prevista per Capodanno a Trafalgar Square". "Sarà una delusione per molti londinesi, ma dobbiamo prendere misure adeguate per ridurre la diffusione del virus", ha aggiunto Khan, precisando che "il fulcro delle celebrazioni di Capodanno a Londra" sarà "un grande spettacolo trasmesso in diretta" sulla BBC, "che celebrerà la nostra città e metterà in evidenza i momenti salienti del 2021". (ANSA).