Ue, il Green pass vale 9 mesi per i viaggi

(ANSA) - BRUXELLES, 21 DIC - "La Commissione Ue ha adottato norme relative al certificato digitale Covid dell'Ue, stabilendo un periodo vincolante di 9 mesi (precisamente 270 giorni) dei certificati di vaccinazione per i viaggi nell'Ue". Lo ha annunciato un portavoce della Commissione europea. "Un periodo di accettazione chiaro e uniforme per i certificati di vaccinazione garantirà che le misure di viaggio continuino a essere coordinate, come richiesto dal Consiglio europeo a seguito dell'ultima riunione del 16 dicembre - ha aggiunto. Le nuove regole garantiranno che le restrizioni si basino su prove scientifiche disponibili". (ANSA).