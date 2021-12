Ungheria: Orban candida donna a presidente della Repubblica

(ANSA) - BUDAPEST, 21 DIC - Con un annuncio a sorpresa il premier Viktor Orban ha designato una donna come candidata a presidente della Repubblica in Ungheria. La prescelta è Katalin Novak, 44 anni, ministra della famiglia nell'attuale governo, indicata oggi dal premier nel corso di una conferenza stampa. Il nuovo presidente della Repubblica verrà eletto alla fine di gennaio dal Parlamento. La maggioranza richiesta è dei due terzi. Il presidente della Repubblica è eletto nel Parlamento, con due terzi dei voti. Fidesz può quindi eleggere direttamente il suo candidato senza consultazioni con gli altri partiti. Il mandato di cinque anni del presidente attuale, Janos Ader, scade il 13 marzo prossimo. Il successore deve essere eletto 30-60 giorni prima. Katalin Novak è una fedelissima di Orban. Se eletta, sarà la prima donna ad assolvere l'alto incarico in Ungheria. (ANSA).