Usa: alla Casa Bianca arriva Commander, il nuovo cane dei Biden

(ANSA) - WASHINGTON, 20 DIC - Joe Biden e la first lady Jill hanno annunciato l'arrivo alla Casa Bianca di 'Commander', il loro nuovo cane. Si tratta di un pastore tedesco che è stato avvistato nelle scorse ore sul prato della residenza presidente americano. Il cucciolo è stato un regalo di compleanno del fratello e della cognata del Commander in Chief, James e Sara Biden, lo scorso 20 novembre. Il nuovo 'Commander' è nato il primo settembre. L'amore dei Biden per i pastori tedeschi è noto. Champ, il più amato dalla first couple, è morto lo scorso giugno all'età di 13 anni. Major, adottato, è stato riportato nella dimora dei Biden a Wilmington, in Delaware, dopo alcun comportamenti aggressivi alla Casa Bianca. Una portavoce presidenziale ha poi confermato che a gennaio in casa Biden arriverà anche un gatto. (ANSA).