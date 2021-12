Covid: Cina, città da 13 milioni di abitanti in lockdown

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Le autorità cinesi hanno imposto il lockdown a Xi'an, una città di 13 milioni di abitanti, capoluogo della provincia di Shaanxi, nella Cina centrale, a causa di un focolaio di Covid. Con Pechino che si prepara a ospitare le Olimpiadi invernali a febbraio del prossimo anno, la Cina è in massima allerta contro il Covid. Il lockdown a Xi'an è staro deciso dopo la scoperta oggi di 52 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 143. La metropoli cinese ha iniziato a testare tutti i suoi 13 milioni di abitanti. "Si può uscire una sola persona alla volta ogni due giorni per acquistare beni di prima necessità", hanno fatto sapere le autorità della città sul suo account ufficiale su Weibo. I residenti "non possono lasciare la città se non necessario". Le stazioni degli autobus a lunga percorrenza sono state chiuse e le autorità hanno istituito posti di blocco sulle autostrade fuori da Xi'an, affermano gli avvisi del governo. Secondo il tracker di volo VariFlight, oltre l'85% dei voli da e per l'aeroporto principale della città è stato cancellato. Tutte le attività nei parchi all'aperto, sono stati sospesi, mentre il museo che ospita il famoso esercito di terracotta, il mausoleo del primo imperatore cinese di 2000 anni fa, è stato chiuso fino a nuovo avviso. (ANSA).