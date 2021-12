Covid: in Fvg 937 nuovi contagi e 12 decessi

(ANSA) - TRIESTE, 22 DIC - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.835 tamponi molecolari sono stati rilevati 789 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,02%. Sono inoltre 21.247 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 148 casi (0,70%). Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 23,69% dei nuovi positivi, a seguire la 40-49 anni con il 18,14%, quella 50-59 anni con il 15,69% e la 30-39 con l'11,74%. Oggi si registrano 12 decessi: una donna di 95 anni di Pordenone (deceduta in una Rsa), una di 94 di Trieste (ospedale), un uomo di 92 anni di Trieste (ospedale), una donna di 91 anni di Pordenone (Rsa), un uomo di 89 anni di san Giorgio di Nogaro (ospedale), uno di 87 di Sacile (ospedale), una donna di 77 anni di Trieste (ospedale), una di 73 di Codroipo (ospedale), un uomo di 73 anni di Paluzza (ospedale), uno di 73 di Torreano (ospedale) e due uomini, entrambi di 65 anni e di Trieste (ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 26 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 293. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.154, con la seguente suddivisione territoriale: 986 a Trieste, 2.069 a Udine, 762 a Pordenone e 337 a Gorizia. I totalmente guariti sono 132.928, i clinicamente guariti 329, mentre quelli in isolamento ammontano a 7.816. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 145.546 persone con la seguente suddivisione territoriale: 35.246 a Trieste, 61.363 a Udine, 29.111 a Pordenone, 17.799 a Gorizia e 2.027 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 unità a seguito di altrettanti test antigenici non confermati dall'esame molecolare. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, sono state rilevate le positività: di un infermiere dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; di un tecnico, un medico e un infermiere dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; di un amministrativo dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute. (ANSA).