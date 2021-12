Covid: Sanchez, le famiglie potranno festeggiare il Natale

(ANSA) - MADRID, 22 DIC - "Padri e madri potranno festeggiare il Natale con i loro figli, i nonni e le nonne con i loro nipoti e figli": lo ha affermato il premier spagnolo, Pedro Sánchez, in risposta al leader dell'opposizione, il popolare Pablo Casado, che ha manifestato in Parlamento preoccupazione per il forte aumento dei contagi di Covid nel Paese iberico. "Per fortuna", ha aggiunto Sánchez, "oggi abbiamo il 90% della popolazione vaccinato con ciclo completo". Il dato che ha fornito corrisponde a quello degli over 12. (ANSA).