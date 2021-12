Covid:Sánchez, mascherina obbligatoria all'aperto da venerdì

(ANSA) - MADRID, 22 DIC - Indossare la mascherina all'aperto in Spagna sarà considerato obbligatorio anche all'aperto a partire da venerdì, salvo nelle circostanze in cui, "in spazi naturali" come la montagna o una spiaggia, si sia da soli o sia possibile mantenere una distanza di almeno 1,5 metri da persone estranee al proprio nucleo convivente. Lo ha spiegato il premier Pedro Sánchez ai media dopo una riunione con le regioni. Sarà fatta un'eccezione anche nel caso in cui si stia facendo sport all'aperto. Finora, l'obbligo all'aperto era previsto da una legge in caso in cui, in qualsiasi ambiente, non fosse possibile mantenere una distanza di sicurezza da altri. "Stiamo parlando di una nuova variante, molto più contagiosa", ha affermato Sánchez in riferimento alla Omicron, aggiungendo che in questo momento si stanno "vedendo forti assembramenti", per esempio per gli acquisti natalizi, e quindi "il momento è sufficientemente adeguato" per imporre "barriere" che limitino i contagi. Sánchez, ha anche detto che "la stragrande maggioranza" dei governatori è d'accordo su questa misura e ribadito più volte che, in ogni caso, "non siamo a marzo 2020, né a Natale 2020". Esponenti di diversi partiti hanno invece criticato la decisione del governo in dichiarazioni ai media e sui social. Il premier spagnolo ha poi annunciato che il governo mobiliterà l'esercito per "accelerare la campagna di vaccinazione", fissando alcuni nuovi obiettivi: ad esempio, che l'80% degli over 60 sia vaccinato con la terza dose entro fine anno o che il 70% dei bimbi tra i 5 e gli 11 anni abbia la prima dose pediatrica entro il 7 febbraio. Annunciate anche rafforzamenti del sistema di assistenza sanitaria di base e per rendere disponibili per i cittadini più test per diagnosticare il Covid. (ANSA).