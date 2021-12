Donini: " Omicron in Emilia Romagna al 20% ma i casi certi sono 10"

«Stimiamo una presenza della variante omicron in Emilia-Romagna al 20%, ma i casi certi sono dieci». Così l’assessore emiliano-romagnolo alla Salute, Raffaele Donini, a margine della visita di oggi pomeriggio, insieme con il cardinale Matteo Zuppi e la direttrice dell’ospedale Sant'Orsola, Chiara Gibertoni, al reparto di pediatria.

«La situazione è in continuo monitoraggio - ha aggiunto Donini - ma ci aspettiamo che nel giro di qualche settimana ci sarà una significativa presenza della variante omicron così come appare nelle proiezioni che sono state fatte in mezza Europa e in Italia». Per l’assessore non c'è certezza che la nuova variante sia più aggressiva perchè «i casi omicron stanno bene e non hanno comportamenti clinici diversi dalle varianti precedenti, ma è sicuramente molto più diffusiva e ha un tasso di replicazione molto evidente».