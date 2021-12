Draghi: "Il piano di Governo va avanti indipendentemente da chi lo guida. Il suo futuro lo decide il Parlamento"

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto la conferenza stampa di fine anno.

«Ci troviamo ancora una volta nel pieno di una pandemia, nella quale è emersa l’importanza di un’informazione seria e responsabile». Così il presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, in apertura della conferenza stampa di fine anno del presidente Draghi. «Le giornaliste e i giornalisti, come il personale sanitario, sono state più volte bersaglio», ha sottolineato Bartoli, chiedendo «maggiore protezione» e che vengano perseguiti i responsabili. «Sarebbe triste scoprire di vivere in un paese nel quale si deve avere paura di raccontare i fatti», ha sottolineato.

«I miei destini personali non contano assolutamente nulla. Io sono un nonno al servizio delle istituzioni, non ho nessuna mira personale. La grandezza del Paese non è determinata da questo o quell'individuo. Il piano del Governo va avanti indipendentemente da chi lo guida. L'importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, la più ampia possibile». Così il premier Mario Draghi ha risposto a una domanda sull'eventuale proseguimento della legislatura per un altro anno, accogliendola con una risata, nella conferenza stampa di fine anno.

«Il Governo resta pronto a sostenere l'economia in caso di rallentamento, la sfida principale resta far aumentare il tasso di crescita nel lungo periodo e risolvere le debolezze strutturali a partire dalle disuguaglianze» ha esordito Mario Draghi.

«Abbiamo raggiunto tutti e 51 gli obiettivi» del Pnrr «e in questo momento è in discussione alla Commissione la firma dell’accordo operativo che apre il periodo di uno due mesi di interlocuzione prima di accordare la tranche dei prestiti previsti».

«L'evidenza scientifica dei vaccini ha funzionato molto bene anche con le nuove varianti. E la campagna vaccinale è stata essenziale per l’economia che quest’anno crescerà oltre del 6% dopo un calo di quasi il 9% dello scorso anno. E’ ripartita l’occupazione (500 mila posti) anche se è vero che molta occupazione è a tempo determinato. Ma l'aumento c'è stato. Benefici anche sui conti pubblici e il rapporto debito/pil inizierà a scendere già da quest’anno».

«In totale sullo spazio investiamo 4.5 mld. L’Italia lancerà la costellazione di satelliti per osservazione della terra in orbita bassa. Il nome della costellazione sarà proposto dai giovani italiani con un concorso e lo faremo scegliere agli astronauti guidati da Samantha Cristoforetti».

«Ha fatto bene a ricordare che questo governo comincia con la chiamata del presidente Mattarella, una chiamata di altissimo ordine che si è tradotto in vicinanza costante all’azione di governo ma la responsabilità quotidiana sta nel Parlamento così come la prosecuzione sta nel parlamento. E' il Parlamento a decidere la vita del governo quest’anno e sempre».

"Le mascherine oggi sono previste all’aperto nel caso di grandi assembramenti, non è escluso l’applicazione del tampone perché nel green pass c'è un periodo in cui la protezione delle due dosi decresce e in quel periodo può essere utile farli".

«Il superbonus è una misura che ha dato molto beneficio, ma ha creato distorsioni e per questo il governo» era «riluttante ad una sua estensione».Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa spiegando che poi «il Parlamento ha usato i fondi per l’azione parlamentare che potevano andare anche in altre direzioni, per estenderlo. Ma perchè il governo non voleva? Per le distorsioni, con l’aumento straordinario dei prezzi delle componenti per fare le ristrutturazioni.Il risultato - ha spiegato - è che oggi un’unità di efficientamento energetico costa molto più di prima. L'altro aspetto è che ha incentivato moltissime frodi».

«No, non lo allungheremo». Così il premier Mario Draghi ha risposto alla domanda sull'eventuale prolungamento del calendario delle vacanze scolastiche, durante la conferenza stampa di fine anno. E ha aggiunto: «Su questo il ministro Bianchi è stato esplicito in questa direzione», concludendo che «sono consapevole delle difficoltà che i giovani hanno subito a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia».

«Per ora non parliamo di lockdown per i non vaccinati ma ogni risposta è sul tavolo, voglio però far presente che i due terzi delle terapie intensive sono occupate da non vaccinati».

«L'obbligo vaccinale resta sempre sullo sfondo, non è stato mai escluso» ricordando che è stato già esteso ad alcune categorie e che «valuteremo se estenderlo ad altre, non so se sarà discusso domani nella cabina della regia, ma specie se i dati continueranno a peggiorare, sarà in discussione in tempi brevissimi». E ha aggiunto: «L'approccio seguito finora fu seguito perché all’epoca trovava conferma nei dati dell’epidemia, Oggi valuteremo».