In Gallura pranzi per le feste a casa solo col Green pass

(ANSA) - PALAU, 22 DIC - A Palau, in Sardegna, per il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro in famiglia serve il Green pass. Lo impone un'ordinanza del sindaco, Francesco Giuseppe Manna, e che rimarrà in vigore fino al 10 gennaio 2022. Il documento fissa una serie di regole per evitare che le festività natalizie inneschino focolai di Covid 19: la chiusura del parco giochi comunale o l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Ma l'ordinanza contiene anche una novità: "il divieto di organizzare o partecipare a feste private, pranzi o cene all'aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e parenti muniti di certificazione verde". (ANSA).