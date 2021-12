Omicron: Francia, 'avanza ad altissima velocità'

(ANSA) - PARIGI, 22 DIC - In Francia la variante Omicron sta progredendo ad "altissima velocità" e potrebbe divenire dominante entro Natale o il nuovo anno: è quanto confermato oggi dal portavoce del governo, Gabriel Attal, secondo cui "l'epidemia potrebbe ripartire in fretta". La variante, ha precisato Attal, "sta diventando progressivamente dominante in molte regioni del nostro Paese, in particolare, nell'Ile-de-France, a Parigi in particolare. Dovrebbe presto diventarlo a livello nazionale, probabilmente tra Natale e il Nuovo anno". Nonostante l'allarme crescente, Attal non ha annunciato al momento nuove misure per frenare i contagi anche se il governo francese starebbe studiando l'ipotesi di una nuova stretta. (ANSA).